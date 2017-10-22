Усатую «Мону Лизу» продали в Париже за $743 тысячи

«Мона Лиза» французского художника Марселя Дюшана (1887-1958 г.) отличается карандашной дорисовкой бороды и усов к репродукции оригинальной работы Леонардо да Винчи. Дюшан написал свою картину в 1964 году и назвал его «L.H.O.O.Q». По данным СМИ, беглое прочтение этой фразы на французский манер напоминает о непристойной фразе о возбужденнной девушки.

Изначальная стоимость картины варьировалась составила $470 тыс., но в ходе торгов её цена возросла до $743 тысяч.

Дюшан стоял у истоков дадаизма и сюрриализма. Он создал первую версию своей усатой «Джоконды» еще в 1919 году. Впоследствии художник создал еще несколько копий картины Да Винчи.

Общее число произведений искусства, выставленных вместе с работой Марселя Дюшана на аукционе, составило 109, а сумма, полученная от продаж – $4,6 млн.

По материалам «ДП»