На Урале появится филиал Эрмитажа

Правительство России выделит 200 млн рублей на финансирование проекта «Эрмитаж-Урал».



Об этом 17 октября заявил министр культуры Владимир Мединский после переговоров с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, сообщает департамент информационной политики региона. Новый культурный центр собираются разместить в Екатеринбурге. Помимо федеральных средств, на создание филиала Эрмитажа выделят деньги из регионального бюджета (170 млн руб.) и казны Екатеринбурга (85 млн руб.). Таким образом, общая стоимость проекта достигает 455 млн рублей.



Соглашение о создании «Эрмитажа-Урал» планируют подписать на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Он будет проходить в Главном штабе с 16 по 18 ноября. Завершить все работы должны к 75-летию Победы в 2020 году. Именно в Екатеринбурге во время Великой Отечественной войны хранились коллекции Эрмитажа, так что дата выбрана не случайно.