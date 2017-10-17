Русский музей требует вернуть икону из элитного поселка под Москвой

Русский музей требует вернуть Торопецкую икону, переданную на временное хранение храму Александра Невского в подмосковном коттеджном поселке «Княжье озеро» в декабре 2009 года. Известно, что автором идеи о передачи музейной ценности был бизнесмен Сергей Шмаков и его фонд «Иваново дело».

В 2011 году губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что икону передадут Торопецкому монастырю в Тверской области, но по сей день она все еще находится в подмосковном поселке.

Директор Русского музея Владимир Гусев считает, что передача иконы была ошибкой. «Я ошибся. Я настоял, что икона вернется. Ведь есть гарантия министерства культуры. Но икона была изъята без объяснения причин», — отметил он.

Ранее фонд «Иваново дело» предложил Русскому музею на время церковных праздников переносить икону «Ангел Златые власы» в церковь Михайловского замка. Музей ответил отказом.