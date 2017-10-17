Немецкие исследователи заявили об обнаружении Янтарной комнаты под Дрезденом

Группа немецких исследователей утверждает, что обнаружила еще одно предполагаемое местонахождение Янтарной комнаты, вывезенной из России солдатами Третьего рейха, пишет Daily Mail. По их словам, утраченная Янтарная комната спрятана в пещере Принца неподалеку от Дрездена. Об этом говорит тот факт, что неподалеку находилась железнодорожная станция, на которой в апреле 1945 года был замечен поезд из Кенигсберга, отмечают исследователи.

Самому молодому из энтузиастов 67 лет, поиски они начали после того, как просканировали почву и обнаружили в ней полости, похожие на бункер. Один из исследователей заявил, что на стенах в одной из пещер они обнаружили следы от стальных кабелей, которые могли быть использованы для опускания грузов. Также в пещерах Рудных гор находится клад последнего монарха Германской империи, кайзера Вильгельма II, утверждают кладоискатели.

Янтарная комната считается утраченным во времена Второй мировой войны шедевром искусства XVIII века. В 1941 году немецкие войска вывезли ее в Кенигсберг из Царского Села. Янтарные панно разместили в Королевском замке в столице Восточной Пруссии. Среди возможных мест хранения называли Калининградскую область, Германию, Польшу и Чехию. Летом в Польше археологи заявили о том, что собираются этим летом провести раскопки рядом с замком у города Пасленк. По их мнению, Янтарная комната может находиться именно там.

По материалам «ДП»