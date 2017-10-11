В музее Фаберже покажут Модильяни, Сутина и других легенд Монпарнаса

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    Амедео Модильяни. Портрет Жанны Эбютерн.

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    Андре Дерен. "Большие купальщики".

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    Моисей Кислинг. Портрет Йонаса Неттера.

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    Амедео Модильяни. Портрет рыжеволосой девушки (портрет Жанны Эбютерн).

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    Хаим Сутин. "Подвешенный заяц".

25 ноября 2017 года в Музее Фаберже откроется выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса». Об этом «Собака.ru» рассказали организаторы экспозиции. Таким образом он продолжает серию выставок наиболее известных и влиятельных художников ХХ века, в рамках которой уже состоялись показы работ Фриды Кало и Сальвадора Дали.

В Петербург привезут коллекцию живописи ведущих художников Парижской школы первой трети ХХ века, собранную их современником и покровителем Йонасом Неттером, в которой собраны самые громкие имена: Амедео Модильяни, Хаим Сутин, Морис Утрилло, а также работы Моисея Кислинга, Мориса Вламинка, Андре Дерена, Сюзанны Валадон и других мастеров.

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    Амедео Модильяни. "Эльвира в белом воротничке".

  • Амедео Модильяни. Портрет Хаима Сутина.

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    Хаим Сутин. Автопортрет. 

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    Хаим Сутин. "Мужчина в шляпе".

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    Хаим Сутин. "Красная лестница в Кане".

Выставка продлится до 25 марта 2018 года. В период работы экспозиции Музей Фаберже будет открыт ежедневно, без выходных, с 10-00 до 20-45.

Билеты можно приобрести заранее на сайте. В настоящее время они доступны в период с 25 ноября до 10 января. Стоимость – 450 рублей, льготного – 200 рублей. Выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса» рекомендована для посетителей от 16 лет.


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Автор: Ася Алисултанова
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Места: Музей Фаберже
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