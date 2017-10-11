В музее Фаберже покажут Модильяни, Сутина и других легенд Монпарнаса

25 ноября 2017 года в Музее Фаберже откроется выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса». Об этом «Собака.ru» рассказали организаторы экспозиции. Таким образом он продолжает серию выставок наиболее известных и влиятельных художников ХХ века, в рамках которой уже состоялись показы работ Фриды Кало и Сальвадора Дали.

В Петербург привезут коллекцию живописи ведущих художников Парижской школы первой трети ХХ века, собранную их современником и покровителем Йонасом Неттером, в которой собраны самые громкие имена: Амедео Модильяни, Хаим Сутин, Морис Утрилло, а также работы Моисея Кислинга, Мориса Вламинка, Андре Дерена, Сюзанны Валадон и других мастеров.