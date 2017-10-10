Эрмитаж и ЮНЕСКО будут вместе защищать культурные ценности

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова подписали в Париже Меморандум о взаимопонимании. Организация и музей договорились «осуществлять совместные проекты в целях содействия защите культурных ценностей в районах, затронутых чрезвычайными ситуациями, особенно на Ближнем Востоке».

Организации будут оценивать нанесенный культурным ценностям ущерб, разрабатывать оперативные планы для обеспечения безопасности пострадавших культурных ценностей, а также восстанавливать поврежденные движимые и недвижимые объекты. Первые совместные проекты будут представлены на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме 16–18 ноября 2017 года.

Напомним, ранее Эрмитаж выразил готовность помочь восстановить один из древнейших городов мира Пальмиру, который пострадал от обстрелов боевиков «Исламского государства» (организация, запрещенная в РФ) в Сирии.