В Петербурге покажут работы Энди Уорхола и Бэнкси

С 29 сентября по 13 декабря в «Арт-Банке» на Невском проспекте, 62 пройдет выставка поп-арта, рассказали «Собака.ru» организаторы экспозиции.

«Работы, представленные на выставке, выполнены в различных техниках. Здесь и графика, и афиши, и постеры, и объекты, собранные от частных коллекционеров и галерей. В общей сложности вниманию публики будет представлено около 80 произведений: от самых популярных серий “Мэрилин” и банок супа “Кэмпбелл” до блистательных современных продолжателей поп-арта», — отметили они.

Петербуржцы увидят работы Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Роберта Раушенберга, Бэнкси и других художников.

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать в соцсети «ВКонтакте».