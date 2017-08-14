Появилась онлайн-шпаргалка для определения архитектурных стилей

Образовательный проект «Арзамас» выпустил онлайн-шпаргалку для тех, кто не отличает барокко от рококо и хочет разбираться в архитектуре от античности до постмодерна.

Из таблицы можно узнать, что византийские фасады имеют полосатую фактуру, главное ноу-хау готики — отказ от несущей стены, а основной вектор развития архитектуры ХХ века задала Чикагская школа.

Авторами «определителя» стали кандидат искусствоведения, доцент НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства Илья Печёнкин и историк архитектуры, преподаватель МАРХИ Владимир Давыдов.