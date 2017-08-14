Появилась онлайн-шпаргалка для определения архитектурных стилей
Образовательный проект «Арзамас» выпустил онлайн-шпаргалку для тех, кто не отличает барокко от рококо и хочет разбираться в архитектуре от античности до постмодерна.
Из таблицы можно узнать, что византийские фасады имеют полосатую фактуру, главное ноу-хау готики — отказ от несущей стены, а основной вектор развития архитектуры ХХ века задала Чикагская школа.
Авторами «определителя» стали кандидат искусствоведения, доцент НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства Илья Печёнкин и историк архитектуры, преподаватель МАРХИ Владимир Давыдов.
По выражению самих авторов, таблица — «дерзкая попытка структурировать всю главную разрозненную информацию об архитектуре, получившую распространение преимущественно в культуре западного мира», а ее цель — «не столько помочь стопроцентно определить стиль постройки, сколько дать возможность сориентироваться во всем разнообразии направлений».
При этом, из таблицы исключили множество новейших течений, например параметризм и нелинейную архитектуру, у которых пока нет четких границ.
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