Появилась онлайн-шпаргалка для определения архитектурных стилей

Образовательный проект «Арзамас» выпустил онлайн-шпаргалку для тех, кто не отличает барокко от рококо и хочет разбираться в архитектуре от античности до постмодерна.

Из таблицы можно узнать, что византийские фасады имеют полосатую фактуру, главное ноу-хау готики — отказ от несущей стены, а основной вектор развития архитектуры ХХ века задала Чикагская школа.

Авторами «определителя» стали кандидат искусствоведения, доцент НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства Илья Печёнкин и историк архитектуры, преподаватель МАРХИ Владимир Давыдов.

 

По выражению самих авторов, таблица — «дерзкая попытка структурировать всю главную разрозненную информацию об архитектуре, получившую распро­стра­нение преимущественно в культуре западного мира», а ее цель — «не столько помочь стопроцентно определить стиль постройки, сколько дать возможность сориентироваться во всем разнообразии направлений».

При этом, из таблицы исключили множество новейших течений, например параметризм и нелинейную архитектуру, у которых пока нет четких границ.

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