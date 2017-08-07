В Петербурге впервые пройдет ярмарка современного искусства SAM FAIR

В Музее стрит-арта 30 сентября и 1 октября впервые пройдет ярмарка современного искусства SAM FAIR. Проект объединит более 100 художников и творческие пространства Петербурга и других городов России. 

Это будет первое мероприятие подобного масштаба в городе. Его организаторы вдохновились независимыми художественными ярмарками в странах Европы и США, а также самоинициированной ярмаркой арт-группы «Север-7».

SAM FAIR поддержит молодых художников, предоставив им платформу для продажи и демонстрации своих работ, встречи со зрителями, исследователями и потенциальными покупателями. 

Ярмарка пройдет под девизом «Бешеные торги», — посетители смогут купить произведения современного искусства у их авторов по ценам в диапазоне от 500 до 30000 рублей. Помимо аукциона, петербуржцев ждут лекции, дискуссии и перфомансы. Как сообщил представитель Музея стрит-арта «Собака.ru», ярмарка будет проходить ежегодно, привлекая художников не только из России но и зарубежья. 
 

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