Уличные художники превратят классику живописи в стритарт

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков в сотрудничестве с Институтом исследования стрит-арта 28 июля открывает выставку «Конфликт/Испытание», где традиционные полотна петербургской живописи ХХ века превратят в работы уличных художников во внутреннем дворе музея. 

Таким образом, организаторы выставки хотят показать зрителям гармонию между классикой и уличным искусством: «Основной целью выставки является намерение показать, что бунтарские настроения, желание избегать формальных ограничений в своём творчестве, жажда осваивать новые техники и подходы к изобразительному искусству присущи всем художникам, независимо от времени создания работ», — сообщили «Собака.ru» организаторы экспозиции. 

Зрители увидят работы Николая Сажина, Гафура Мендагалиева, Рихарда Васми, Геннадия Устюгова. Среди уличных художников — Алексей Лука, Матвей Кайф, Максим Има, Павел Rtue, Александр Trun, команда Осколки и другие. Вторая часть экспозиции в выставочном зале музея познакомит с различными направлениями в современном уличном искусстве, сочетающими в себе традиции абстракционизма, концептуального искусства и языка граффити. 

 

Третья часть экспозиции — документальный фотопроект, охватывающий временной отрезок от 80-х годов до наших дней. Фотографии покажут, как с течением времени менялись условия работы, интересы и предпочтения художников. Зрители увидят как архивные фотографии, рассказывающие о работе старшего поколения — представителей петербургского андеграунда, так и серии снимков о процессе уличного рисования и создания художественных работ в городской среде.

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  • Автор: Ася Алисултанова
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