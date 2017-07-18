Уличные художники превратят классику живописи в стритарт

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков в сотрудничестве с Институтом исследования стрит-арта 28 июля открывает выставку «Конфликт/Испытание», где традиционные полотна петербургской живописи ХХ века превратят в работы уличных художников во внутреннем дворе музея.

Таким образом, организаторы выставки хотят показать зрителям гармонию между классикой и уличным искусством: «Основной целью выставки является намерение показать, что бунтарские настроения, желание избегать формальных ограничений в своём творчестве, жажда осваивать новые техники и подходы к изобразительному искусству присущи всем художникам, независимо от времени создания работ», — сообщили «Собака.ru» организаторы экспозиции.

Зрители увидят работы Николая Сажина, Гафура Мендагалиева, Рихарда Васми, Геннадия Устюгова. Среди уличных художников — Алексей Лука, Матвей Кайф, Максим Има, Павел Rtue, Александр Trun, команда Осколки и другие. Вторая часть экспозиции в выставочном зале музея познакомит с различными направлениями в современном уличном искусстве, сочетающими в себе традиции абстракционизма, концептуального искусства и языка граффити.