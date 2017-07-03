В Эрмитаже пройдет выставка скульптур для людей с особенностями развития

В сентябре в рамках Международного симпозиума «Музей для всех: люди с особенностями психического развития как художники и посетители» в Эрмитаже пройдет выставка пяти скульптур японского художника Шиниши Савады. Впервые Савада обратил внимание на творчество аутсайдеров на Венецианской Биеннале в 2013.

 

Еще в марте 2016 года в выставочном центре «Эрмитаж Амстердам» открылся музей искусства аутсайдеров (Outsider Art Museum). Экспозиции нового музея были созданы выставочным центром «Эрмитаж Амстердам», музеем психиатрии «Dolhuys» в Харлеме и центром «Cordaan» – управляющей компанией нескольких специализированных учреждений здравоохранения в Нидерландах.

В апреле в Государственном Эрмитаже прошла выставка «Одними красками», в рамках которой показали реплики на шедевры из коллекции музея, нарисованные взрослыми людьми с аутизмом — студентами центра «Антон тут рядом». 

 

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