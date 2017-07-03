В Эрмитаже пройдет выставка скульптур для людей с особенностями развития

Еще в марте 2016 года в выставочном центре «Эрмитаж Амстердам» открылся музей искусства аутсайдеров (Outsider Art Museum). Экспозиции нового музея были созданы выставочным центром «Эрмитаж Амстердам», музеем психиатрии «Dolhuys» в Харлеме и центром «Cordaan» – управляющей компанией нескольких специализированных учреждений здравоохранения в Нидерландах.

В апреле в Государственном Эрмитаже прошла выставка «Одними красками», в рамках которой показали реплики на шедевры из коллекции музея, нарисованные взрослыми людьми с аутизмом — студентами центра «Антон тут рядом».