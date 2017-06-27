Музей стрит-арта открывает новую образовательную программу

Музей стрит-арта открывает новую образовательную программу в рамках выставки «Праздник к вам приходит». Программа представляет собой цикл лекций об истории, обществе и искусстве.

Проект организован в поддержку выставки «Праздник к вам приходит», созданной совместно с Гёте-институтом в Санкт-Петербурге. Встречи будут проходить преимущественно по четвергам в 19:30 и по субботам в 14:00.

Программа содержит лекции об истории и политике от известных ученых Санкт-Петербурга и Москвы, затрагивает различные аспекты и вопросы истории не только революционных лет, но и предшествующих и следующих за ними событий, например таких,как общество и коммуникация тогда и сейчас, вопросы приватности и слежки в послереволюционное время и отсутствие ее сегодня в цифровой среде.

Помимо этого, Музей стрит-арта пригласил журналистов, художников, фотографов и арт-критиков на лекцию о развитии искусства граффити в СССР и мировых уличных художниках, известных каждому. Лекторий организован при поддержке издательства «Новое литературное обозрение».

Подробнее узнать о расписании лекций, а также зарегистрироваться на них можно на сайте музея.

 

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