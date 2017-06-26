В Главном штабе состоится большой арт-марафон «Кифер и Хлебников»

В Главном штабе Эрмитажа 1 июля состоится арт-марафон «Кифер и Хлебников. Пересечения: живопись-литература-музыка». Мероприятие является кульминацией публичной и образовательной программы к выставке «Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову», а его задача заключается в том, чтобы показать востребованность и актуальность популярной в модернистском искусстве начала ХХ века синестезии живописи, литературы и музыки, исходя из различных аспектов творчества Велимира Хлебникова и Ансельма Кифера.

Участников марафона ждет насыщенная программа, состоящая из многообразных творческих акций: дискуссий, перформансов, лекций, выставочных проектов, живых музыкальных выступлений, кинопоказов, в которых примут участие известные деятели культуры и искусства. В частности, планируется выступление генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, а также дискуссия с участием заведующего отделом современного искусства, куратором выставки «Ансельм Кифер — Велимиру Хлебникову» Дмитрия Озеркова. Помимо этого, в большом зале лектория состоится показ картины Сергея Лозницы «Аустерлитц».

Подробнее о программе марафона можно узнать на официальном сайте мероприятия.