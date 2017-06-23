Британский диджей нечаянно раскрыл имя Бэнкси

Музыкант Клиффорд Прайс, более известный слушателям как диджей Goldie, при записи интервью для подкаста Distraction Pieces случайно проговорился и назвал настоящее имя создателя известных на весь мир граффитти Бэнкси. Об этом сообщил портал Highsnobiety.

Во время интервью Goldie рассказывал о том, как некоторые люди пытаются заработать на акциях Бэнкси: «Возьмите округлые буквы, напишите ими на футболке Бэнкси — и дело сделано. Все, ее можно продавать. Никакого неуважения к Роберту, он блестящий художник. Думаю, он перевернул мир искусства с ног на голову».

После этой фразы диджей сделал паузу на несколько секунд, после чего резко сменил тему.

На данный момент официальной информации, подтверждающей личность Бэнкси нет. Однако самая распространенная теория на этот счет гласит, что уличным художником является участник известной трип-хоп группы Massive Attack Роберт Дель Найя — газета Daily Mail даже провела расследование и привела несколько фактов, подтверждающих эти догадки.

 

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