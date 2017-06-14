Пенсионер нашел в своем гараже картину Джексона Поллока за $15 млн

Пенсионер из штата Аризона Гордон Косгриф долгое время не знал о том, что в его гараже хранится картина известного американского художника-абстракциониста Джексона Поллока, стоимость которой специалисты оценивают в $15 миллионов. Об этом сообщил New York Post.

Пожилой мужчина еще в январе этого года вызвал к себе эксперта, чтобы оценить винтажный постер баскетбольной команды «Лос Анджелес Лейкерс». Оценщик Джош Левин совершенно случайно увидел в гараже полотно в жанре абстракционизм и сразу понял, что оно может принадлежать Джексону Поллоку.

Искусствоведы провели химический анализ картины, чтобы выяснить, каким образом она попала в гараж пенсионера. Джош Левин потратил на это несколько десятков тысяч долларов а также нанял частного сыщика, чтобы разобраться в этом деле. В конечном итоге выяснилось, что картина ранее принадлежала сестре Косгрифа Дженнифер, которая в 1950-х годах жила в Нью-Йорке и была знакома со многими художниками.

Картину отреставрируют и выставят на аукцион. Ожидается, что ее итоговая цена может составить от пяти до пятнадцати миллионов долларов. Примечательно то, что тот самый баскетбольный постер, из-за которого по сути был откопан шедевр, был оценен всего в 300 долларов.