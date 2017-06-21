Наболевший вопрос: почему выставка «Ретроспектива брендреализма» Сергея Шнурова была показана не в Эрмитаже?

Сергей: В Эрмитаж мне рано еще, лет через пять можно будет. Нужно действовать поступательно. Даже у боксеров есть рейтинговые бои: чтобы дойти до главного соперника, нужно победить в предварительных схватках. Вот у меня пока идут такие бои, поэтому Эрарта оказалась подходящей для них площадкой. Персональную же выставку в Эрмитаже я рассматриваю как аналог звания чемпиона мира — до него нужно дорасти.

А с кем деретесь?

Сергей: С общественным вкусом. Со времен Маяковского ничего не изменилось.

Дмитрий: Сергей начал сразу с музея на букву «Э», поэтому процесс правильно запущен. В искусстве так: на какую букву начнешь, там и останешься.

Искусство Сергея неоднозначно оценивается профессиональным арт-сообществом. Дмитрий, вы не побоялись испортить свою репутацию, взяв его под свое искусствоведческое крыло?

Дмитрий: У нас узкая профессиональная тусовка. Этот междусобойчик должен быть разбит — Сергеем, музыкой, театром, кино. Разные сферы должны вторгаться друг в друга. Посмотрите немецкий павильон, одержавший победу на Венецианской биеннале в этом году (частью проекта стали ежедневные пятичасовые перформансы. — Прим. ред.). Он работает на соеди­нении искусства и театра, вот такой компот сегодня и одерживает победу.

Сергей: Художественная среда существует, как депутаты ЗакСа, — никто не знает, как выглядят эти люди, как их зовут. Если они напишут манифест, то, может, его и напечатают в газете «Петербургский вестник», но их мнение не будет иметь никакого значения.

А чего не хватает выставке Сергея в Эрарте, чтобы ее можно было показать в Эрмитаже?

Сергей: Это вопрос биографии. Что я буду производить — неважно. Главное, чтобы линия судьбы шла красиво.

Дмитрий: Есть у нас такая формула в Эрмитаже: «Пусть умрет, потом приходит».

Сергей: Опираясь на философа Ролана Барта и его ключевое для постструктурализма эссе «Смерть автора», в котором тот утверждает, что текст и его создатель не имеют отношения друг к другу, могу сказать, что я уже практически умер в брендреализме. Как художник, я в нем не существую. Я заблаговременно похоронил себя.

Дмитрий: Подготовился.