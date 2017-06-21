Где искать художественные корни брендреализма?
Дмитрий: Есть книга Джонатана Сибрука Nobrow — о том, что существует искусство low brow и high brow. High brow — это Хворостовский, а low brow — это когда человек на гитаре играет в переходе, а есть no brow — ни туда, ни сюда, но оно несет свой кумулятивный заряд, который бьет в самый мозг или…
Сергей: В зависимости от того, что у кого осталось.
Ян Фабр сказал, что искусство должно бить не только в мозг, но и между ног.
Сергей: Если продолжать боксерские параллели, то бить между ног нельзя. Но в уличных драках эти правила не действуют, так что бей, куда попадешь. Вот мой принцип. Куда попал, то и хорошо. Главное, чтобы противник был повержен.
Дмитрий, вы на открытии выставки «Ретроспектива брендреализма» сказали, что Сергей играет в искусство, а не создает его.
Дмитрий: Из всех работ, что были представлены на выставке, Сергей ни одной не создал своими руками. Ничего не выпилил лобзиком, не покрасил краской. Он только придумал все это. В этом суть брендреализма, который оперирует более глобальными вещами, чем просто холст и концепция. В этом и есть игра, ерничество над художниками.
Сергей: Я из художественного процесса исключаю муки творчества.
Получается такой уорхоловский фабричный процесс?
Сергей: Уорхол — это библиотекарь современности, свидетель быта и бытия. У меня вопрос стоит по-другому. А есть ли это бытие? Чему я свидетель?
Получается, стоит воспринимать этот проект как высмеивание современного искусства в вашей фирменной художественной манере?
Сергей: Мне не нравится слово «высмеивание», потому что многим кажется, что кто-то что-то высмеивает, но высмеивать нечего: если вы включите телевизор, то можно смеяться бесконечно, а высмеивать смех невозможно. Это все равно как глупому человеку объяснять высшую математику. Бесполезно.
То есть вашу выставку нужно смотреть с серьезным лицом?
Сергей: Тут не нужна маска, нужен широкий взгляд и открытые глаза. Что есть выставка? Почему это художественное пространство? Что это за сакрализация? Почему образ художника у нас практически с нимбом? Почему он должен делать искусство своими руками? Поднимаются существенные, большие вопросы.
Дмитрий: Всегда считается, что художник должен быть привязан к обществу, он должен выражать дух времени, а общество реагировать на это. А общества, на самом деле, нет. Культура в ужасном состоянии. Есть арт-тусовка из тысячи человек, а остальных интересует, какой у них телефон, какая машина и где заработать денег. Общество существовало в XIX веке до Первой мировой войны, а потом оно закончилось. Эта связь художника с обществом уже никого не волнует. Серегу грузит какая-то тема, валятся на него бренды со всех сторон, он пытается все это снять с себя, забыть о них, наделав этих работ. Провел выставку, успокоился, снял проблему.
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