Михаил Пиотровский стал лауреатом Госпремии России

Стали известны имена лауреатов Государственной премии в области литературы и искусства. Среди них — генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский. Пиотровский удостоился почетной награды за вклад в сохранение отечественного и мирового культурного наследия.

Торжественная церемония вручения Госпремий по традиции состоится в Большом Кремлевском дворце 12 июня, в День России. Лауреаты получат награды из рук президента Владимира Путина.

Михаил Пиотровский — член-корреспондент Российской Академии наук, действительный член Российской Академии художеств, декан Восточного факультета СПбГУ, президент Союза музеев России, президент Всемирного клуба петербуржцев, Почетный гражданин Петербурга.

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