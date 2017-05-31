Петербургский инклюзивный проект «Музыка для всех» получил арт-премию «Инновация»

В Москве названы обладатели государственной премии в области современного искусства «Инновация» 2017 года. Петербуржцы увезли премию в номинации «Образовательный проект»: речь идет о проекте онда «ПРО АРТЕ», проходившем с осени 2015 до осени 2016 года, сделанном при поддержке «Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению» и Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих. Главной целью «Музыки для всех», было вовлечение слабовидящих и незрячих музыкантов, а также их коллег без нарушений зрения, в совместное профессиональное музицирование.

Куратором года назван уроженец Петербурга, 28-летний Александр Буренков, за выставку «Плановое устаревание» в рамках параллельной программы V Московской международной биеннале молодого искусства.

Премию в номинации «Художник года» стал представитель московского романтического концептуализма Леонид Тишков за выставку «Взгляни на дом свой» в Нижнем Новгороде.

В категории «Новая генерация» премию вручили 33-летнему Кириллу Глущенко за проект «Прекрасен облик наших будней» - показанную на заброшенной московской фабрике отчетную выставку издательства «Глущенкоиздат», создателем и единственным сотрудником которого Кирилл является.

Полный список лауреатов «Инновации-2017» опубликован на сайте художественной премии.