В Михайловском театре откроется выставка фотографа Ивана Смелова
Газета «Деловой Петербург» в Каминном зале Михайловского театра третий год проводит серию выставок современной фотографии, главная тема которых – архитектурный облик Петербурга. В этом году в рамках проекта «Архитектурное наследие» 30 мая откроется выставка «Полеты над городом» фотографа Ивана Смелова, молодого мастера высотной съемки и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».
30-летний Иван Смелов вывел жанр на новый уровень: мастер художественной фотосъемки с помощью руфинга и квадрокоптеров открыл виды на Петербург сначала с крыш и строительных кранов, а затем и с высоты птичьего полета. Развивая в своем фототворчестве идеологию закрытого и недоступного взглядам даже его жителей мегаполиса, Смелов помимо съемок заброшенных зданий или вдохновляющих лестниц в то же время занимается и фиксацией изменений городской среды.
В разное время участниками проекта «Архитектурное наследие» становились Вадим Махоров и Виталий Раскалов (молодые и уже известные фотографы-руферы), снимающие заброшенные объекты Андрей Стрельников, архитектор и коллажист Геннадий Блохин, признанный мэтр фоторепортажа Александр Петросян, а также главный фотограф Эрмитажа Юрий Молодковец.
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