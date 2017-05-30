В Михайловском театре откроется выставка фотографа Ивана Смелова

30-летний Иван Смелов вывел жанр на новый уровень: мастер художественной фотосъемки с помощью руфинга и квадрокоптеров открыл виды на Петербург сначала с крыш и строительных кранов, а затем и с высоты птичьего полета. Развивая в своем фототворчестве идеологию закрытого и недоступного взглядам даже его жителей мегаполиса, Смелов помимо съемок заброшенных зданий или вдохновляющих лестниц в то же время занимается и фиксацией изменений городской среды.