3

Его дебют на немецкой арт-сцене иначе, как сверхпровокационным, не назовешь. В то время как ровесники Кифера, дети травмированного войной поколения, развивались в противоположных направлениях (Герман Нитш, например, резал коз во время своих «мистерий», а Ханс Хааке обратился к документальному реализму, вскрывая тоталитарную суть всевозможных корпораций), первой работой 23-летнего художника стала серия фотографий «Оккупация». Он снял себя в разных городах Европы в форме офицера Третьего рейха с рукой, вскинутой в нацистском приветствии, — за что едва не был обвинен в симпатиях к фашизму. Оправданием и объяснением этой выходки (а также способом дистанцироваться от холодного постмодернизма одного из его учителей, Йозефа Бойса) была важность для Кифера темы холокоста. Он заявил: «Ни дома, ни в школе — нигде не говорили о нацизме и уничтожении миллионов евреев, я решил нарушить это молчание».