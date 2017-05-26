Здание Кушелевского хлебозавода на Политехнической улице в Петербурге приобрело статус памятника регионального значения. О решении внести дом в единый государственный реестр сообщили в комитете по охране памятников истории и культуры.

Хлебозавод построили в 1932-1933 годах по системе инженера-инструктора Георгия Марсакова, который спроектировал все технологическое оборудование на кольцах-конвейерах. Система позволила полностью автоматизировать процесс выпечки, исключив ручной труд. Во время войны и блокады завод не останавливал производство: работали хлебный, макаронный и два сухарных цеха.

Другой конструктивистский хлебозавод, в постройке которого участвовал Марсаков, – Левашовский на Барочной улице – признали памятником еще пять лет назад.

По материалам издания «Фонтанка»