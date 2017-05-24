Эрмитаж назван самым популярным музеем в России

Издание The Art Newspaper Russia опубликовало рейтинг самых посещаемых государственных и частных музеев по итогам прошлого 2016 года. 

На первом месте с большим отрывом — Государственный Эрмитаж. В прошлом году там побывали более 4 миллионов человек. Самая популярная эрмитажная выставка в 2016-м — «Византия сквозь века»: ее посетили почти полтора миллиона зрителей.

Вторую строчку рейтинга занимает Русский музей: многочисленные выставки в Мраморном дворце и Корпусе Бенуа посмотрели в прошлом году более двух с половиной миллионов человек. Третье место занял самый народный московский музей, Третьяковская галерея (2,3 млн. посетителей).

Из петербургских институций в рейтинге The Art Newspaper Russia также фигурирует частный музей современного искусства «Эрарта» с почти 250 тысячами посетителей и, на последней строчке топ-20,  Центральный выставочный зал «Манеж» со скромными по сравнению с гигантскими музеями 78 тысячами зрителей.

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