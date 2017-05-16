Юбилейный фестиваль «Императорские сады России» посвятят русскому авангарду

Десятый, юбилейный Международный фестиваль «Императорские сады России» будет проходить в Михайловском саду с 9 до 18 июня.

Тема этого года звучит как «Авангарденс». Подразумевается современный взгляд на садово-парковое искусство, основанный на экологических принципах и вдохновленный яркими образами и идеями русского авангарда.

Участники фестиваля, создавая свои композиции, смогут обратиться к художественным произведениям из собрания Русского музея, который является обладателем одной из лучших коллекций русского авангарда. Работы Казимира Малевича, Павла Филонова, Василия Кандинского, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Владимира Татлина, Владимира Лебедева, Ивана Пуни, Натана Альтмана и других новаторов XX века призваны стать концептуальным источником вдохновения для ландшафтных и садово-парковых дизайнеров.