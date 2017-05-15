18 мая отмечается международный День музейных хранилищ. По этому случаю ежегодно многие из главных музеев мира открывают двери для бесплатного посещения. Петербург участвует в акции с начала 2000-х годов.

В четверг без билета можно будет пройти почти в 20 музеев города. Среди них: Русский музей, большинство филиалов музея-заповедника в Петергофе, музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Музей Арктики и Антарктики, Музей хлеба, Музей театрального и музыкального искусства и другие.

Также бесплатно можно будет попасть в такие музеефицированные бывшие резиденции русской аристократии, как Шереметевский дворец и усадьба княгини Дашковой (на проспекте Стачек).