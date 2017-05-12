На фестиваль Open Look в Петербург приедут Жозеф Надж, Жоэль Леандр и Вим Вандекейбус

XIX международный фестиваль современного танца Open Look объявил программу. Он пройдет с 29 июня по 9 июля на Новой сцене Александринского театра.

В программе Open Look-2017 пройдут спектакли трупп из Франции, Венгрии, Швейцарии, Финляндии, Бельгии, Испании, Израиля и даже Чили. Мировой премьерой 4 и 5 июля станет показ спектакля «Пензум», постановки о любовной драме поэта и его борьбе с психическим расстройством, сделанной знаменитым французским хореографом Жозефом Наджем, в сотрудничестве с одной из ярчайших звезд авангардной музыки, контрабасисткой Жоэль Леандр.

Другие хедлайнеры фестиваля этого года - бельгийская труппа Ultima Vez, 8 и 9 июля на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» представят «Мокьюментари на современного Спасителя», псевдодокументальный спектакль, который расскажет нам о взгляде именитого хореографа и режиссера Вима Вандекейбуса (ученика Яна Фабра) на развитие общества в ближайшем будущем.

Среди других участников, чье искусство находится на стыке современного танца и радикальных художественных практик, — Теро Сааринен, ведущая компания современного танца Финляндии, со спектаклем «Повзрослевшие», в котором на сцене встретятся семь мужчин разных возрастов; Каори Ито, японка по происхождению, работающая в Швейцарии, и ее спектакль «Я танцую, потому что не верю словам» и множество других постановок, которых вне спектакля Open Look на петербургской сцене не увидеть.