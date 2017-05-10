В Летнем Саду пройдет открытый пленэр

В день города, 28 мая, на центральной аллее Летнего Сада будут установлены 300 мольбертов, на которых все желающие смогут выразить свои художественные порывы.

Традиционно на открытый пленэр «Я рисую Петербург» приглашаются петербуржцы и гости города без каких-либо ограничений: любого возраста и любой степени подготовки

Творческий процесс будут курировать профессиональные художники, которые помогут участникам пленэра в создании картин, а также покажут различные техники рисования. В качестве вдохновения участникам пленэра будут предложены репродукции видов Санкт-Петербурга из коллекции Русского Музея. Для самых юных художников партнер проекта, школа masters, подготовила увлекательное занятие – на создание собственных художественных шедевров малышей вдохновят иллюстрации Михаила Шемякина.