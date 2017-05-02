СМИ рассказали о большевистских распродажах искусства в Эрмитаже

«Коммерсантъ» рассказал о большевистских распродажах искусства в Эрмитаже. В1930-е годы за границу продали тысячи произведений искусства из-за нехватки валюты.

Среди ушедших с молотка шедевров – картина Тициана «Венера перед зеркалом», «Поклонение волхвов» Боттичелли, «Мадонна Альба» Рафаэля и другие. Также были проданы золотые табакерки, шпалеры и гравюры.

Например, одним из покупателей был американский министр финансов Эндрю Меллон, который приобрел для своей коллекции 21 картину за 654 053 долларов.

Хранитель Строгановского музея вспоминала, как она в 1931 году приходила в Эрмитаж: «В итальянских залах так много пустых мест, что они стали почти неузнаваемы... От когда-то первоклассного собрания Рембрандта не осталось и половины... Музей стал похож на магазин, из которого "хозяева" рады продать что угодно».

Добавим, что накануне в Эрмитаже изъяли сборники по истории музея из-за «секретных» фактов о музейных распродажах 1920-х – 1930-х годов.