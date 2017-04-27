Запустился сайт онлайн-энциклопедии русского авангарда

Запустился сайт, созданный на базе трехтомной «Энциклопедии русского авангарда».

Здесь можно найти 1200 статей о Малевиче, Кандинском, Татлине, Родченко, а также материалы о футуризме, супрематизме, конструктивизме и так далее.

Отмечается, что статьи писались вместе с отечественными и зарубежными специалистами по авангарду. По замыслу создателей сайта, портал должен помочь найти ответы на самые разные вопросы: от краткой теоретической подготовки перед походом на выставку до уточнения информации при экспертной оценке искусства.

Часть информации открыта и доступна без ограничений, доступ ко всем материалам можно получить, оформив платную подписку.