Музей Фаберже устроит флешмоб для посетитилей в образах Сальвадора Дали
Музей Фаберже совместно с «Собака.ru» 29 апреля проведут флешмоб, приуроченный к выставке Сальвадора Дали. Все, кто придут в этот день в образе сюрреалиста, получат возможность посетить экспозицию бесплатно и без очереди, прокатиться на корабле по рекам и каналам, а фотографии самых оригинальных «Дали» появятся на нашем сайте будут отмечены специальными призами.
Правила участия просты: вдохновляйтесь фотографиями художника и его работами, создавайте свой собственный образ и приходите в Музей Фаберже 29 апреля. Не забудьте сделать фото на экспозиции и отметить аккаунты @faberge_museum и @sobaka_ru с хэштегом #многодали
Напомним, в прошлом году аналогичный флешмоб, приуроченный к ретроспективе Фриды Кало, собрал 228 участников.
Отметим, выставка «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик» открылась для широкой публики 1 апреля. Организаторы отмечают, что экспозицией они хотят показать творческий путь Дали: от знаменитых сюрреалистических работ 1930-х годов до обращений к классическим сюжетам в 1980-х. На выставке в Музее Фаберже можно будет увидеть пейзажи 1934–1937 годов.
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