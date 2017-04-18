Музей Фаберже устроит флешмоб для посетитилей в образах Сальвадора Дали

Музей Фаберже совместно с «Собака.ru» 29 апреля проведут флешмоб, приуроченный к выставке Сальвадора Дали. Все, кто придут в этот день в образе сюрреалиста, получат возможность посетить экспозицию бесплатно и без очереди, прокатиться на корабле по рекам и каналам, а фотографии самых оригинальных «Дали» появятся на нашем сайте будут отмечены специальными призами.

Правила участия просты: вдохновляйтесь фотографиями художника и его работами, создавайте свой собственный образ и приходите в Музей Фаберже 29 апреля. Не забудьте сделать фото на экспозиции и отметить аккаунты @faberge_museum и @sobaka_ru с хэштегом #многодали