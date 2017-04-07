Юлдус Бахтиозина: «Феминизм — это не волосатые подмышки, а осознание своей истинной силы»

Вам приходится работать над собой? Как вы это делаете?

Как правило, занимаюсь самобичеванием. (Смеется.) Чтобы развивать навыки общения, необходимые для моей работы, и не сужать мир до абсолютно богемного, я стараюсь научиться чему-то новому посредством коммуникации с людьми, которые видят мир абсолютно противоположно тому, как его вижу я. Могу запихнуть себя в новую среду: например, пойти на курсы вышивания, разговаривать с бабушками и не впадать во фрустрацию от их диалогов, пойти в секцию единоборств и болтать с подростками, пойти на рынок в спальном районе и торговаться за инжир — все это выводит меня из зоны комфорта, я учусь сдержанности, которая в моем понимании ведет к спокойствию, умению принимать разные миры и с ними взаимодействовать. В то же время порция земного адреналина дает мне возможность оставаться пробужденной и в творческих процессах.

Похоже, что сейчас от художника требуются мультизадачность и умение комбинировать дисциплины. Что вы об этом думаете?

Обожаю мультизадачность! Всю жизнь использую смежные предметы: прежде чем сконцентрироваться и объединить все свои умения в фотографии, я занималась и скульптурой, и живописью, и графикой, и вышивкой. Помимо творческих навыков добавились обязанности продюсера, видеографа и даже психолога. Мне очень нравится все это совмещать, потому что весь процесс, как истинный контрол-фрик, я прорабатываю и координирую от и до.

Вы и фотограф, и сет-дизайнер, и автор концепции. Сколько труда стоит за каждой работой?

Порой подготовка к съемке ведется несколько месяцев. Все начинается с идеи, она как запутанный клубок ниток, который нужно распутать и сотворить ему новую жизнь в форме. Метафорично, но очень близко к процессу генерирования моих мыслей. Отправной точкой может быть литературное произведение, исторический факт, символ, моя личная история, судьба модели. Я всегда делаю эскиз того, что хочу снять. Это натолкнуло меня на вывод, что рисовать в миллион раз проще, чем воплощать идею с живыми людьми и декорациями. Я снимаю на пленку и не обрабатываю свои фотографии, поэтому все, что вы видите в итоге, — слепок реальности, за которым стоит колоссальная работа. Когда художник пишет картину, он зависит только от наличия холста, красок, своего таланта и внутренних процессов. Когда же твой замысел должен ожить и произойти, ты зависишь от миллиона факторов: от погоды, света, модели, локации, времени в катастрофическом ключе. Ты не можешь просто нарисовать что-то из своей головы, тебе надо все оттуда вынуть, сколотить, построить все по отдельности, но чтобы вместе это ожило и рассказало историю персонажа. В некотором роде происходит документация вымышленной реальности. И она живет короткую жизнь, оставаясь навсегда запечатленной.

Раньше вы делали автопортреты, сейчас — истории о героях. Почему интровертность сменилась своеобразной экстраверт­ностью?

Для меня автопортреты стали настоящим испытанием, ведь это способ разобраться в себе, я это уже давно сделала. Мне интереснее ковыряться в других и вытаскивать их внутреннее наружу.

Художник всегда был проводником идей, витающих в коллективном бессознательном. Одной из его задач было достать страх общества или больную точку и обратить на нее внимание зрителя, чтобы добиться резонанса. Феминизм, стереотипность мышления, насмешка над корневыми моментами — все это находят в ваших фотографиях. Это и есть ваш посыл?

Мне как раз кажется, что искусство становится все более социальным. Именно от этого я ставлю перед собой задачу сохранять доминанту эстетической части. Я не люблю прямых посылов, предпочитаю завуалированность, истина под множеством слоев меня прельщает куда больше. Искусство все-таки должно транслировать красоту, и задача истинного художника посредством красоты околдовывать зрителя. Я не думаю, что небритые женские подмышки с глубоким сопроводительным текстом о проблемах общества могут вдохновить, скорее, они загонят в депрессию. Посыл женской силы может выражаться через намеки, женственность, подчеркнутую торжественность, роскошь и чувственность, а не выступать бьющим наотмашь пучком волос, которого я не видела ни у одной даже самой активной феминистки, так как это элементарно непрактично и негигиенично. Феминизм — не про волосы, а про осознание своей истинной силы, вспомните амазонок!