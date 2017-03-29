Рикардо Каволо: «В работе для Музея стрит-арта я зашифровал портрет участницы Pussy Riot»

Рикардо, расскажи, чем твои работы?

В целом, мои работы обычно основаны на личных историях людей и их портретах. Это аутсайдеры, люди вне общества – заключенные, цыгане, наркоторговцы, проститутки – все те, на кого нам обычно неприятно смотреть. И я стараюсь показать их светлую сторону, потому что эта сторона у них есть всегда; я знаю это из своего личного опыта, поскольку в детстве я десять лет прожил с цыганами. В этом моя работа: я воздаю им честь, которую они заслуживают.

Что означают символы в твоих рисунках?

Я очень люблю использовать символы в своих работах – глаз, пламя, вулкан, птица, флаг, – но мне бы не хотелось, чтобы где-то существовал гид, который бы подробно объяснял каждый символ. Я хочу, чтобы люди создавали собственное мнение об историях, которые я рассказываю. Если эта комета означает разное для меня и для зрителя – это прекрасно, это именно то, почему искусство демократично. Если я буду подробно объяснять каждый символ – потеряется магия.

Как именно твоя работа для выставки Музея стрит-арта связана с революцией?

Когда я готовил эскиз, я помнил о том, что выставка приурочена к 100-летию Октябрьской революции, но мне хотелось бы поговорить о той революции, которая нам всем нужна в будущем. Мурал «Бунт», который я сделал для Музея стрит-арта, показывает первую ступень революции – мятежи. Именно такие точечные восстания первыми способны изменить ситуацию; они похожи на первые языки огромного пламени, а необходимо, чтобы огнем была охвачена вся планета.

На боковых стенах работы изображены мы – обычные люди, которые стремятся что-то изменить, для чего им, как правило, нужны лидеры. Именно эти лидеры – мужчина и женщина, несущие с собой огонь, находятся на центральной стене.