На улицы Петербурга вышли сотни Сальвадоров Дали



Напомним, в Музее Фаберже в первый апрельский день откроется масштабная выставка полотен и графики «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик» — в нее войдет более 150 работ мастера. Организаторы экспозиции намерены показать творческий путь художника: от знаменитых сюрреалистических работ 1930-х годов до разрыва с политизированными сюрреалистами и обращения к классическим сюжетам в 1980-х.

Особый акцент будет сделан на осмыслении Дали наследия гениев итальянского Ренессанса — Микеланджело и Челлини, а также «Божественной комедии». Все сто иллюстраций к труду Данте также можно будет увидеть в Музее Фаберже.