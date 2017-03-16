На улицы Петербурга вышли сотни Сальвадоров Дали

Обнародован жутковатый промо-ролик крупнейшей выставки испанского сюрреалиста Сальвадора Дали в Музее Фаберже, которая откроется 1 апреля.

На улицах, в парках, барах, музеях появляются множество людей разного пола и возраста с «лицами» великого каталонского мистификатора. 


Напомним, в Музее Фаберже в первый апрельский день откроется масштабная выставка полотен и графики «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик» — в нее войдет более 150 работ мастера. Организаторы экспозиции намерены показать творческий путь художника: от знаменитых сюрреалистических работ 1930-х годов до разрыва с политизированными сюрреалистами и обращения к классическим сюжетам в 1980-х.

Особый акцент будет сделан на осмыслении Дали наследия гениев итальянского Ренессанса — Микеланджело и Челлини, а также «Божественной комедии». Все сто иллюстраций к труду Данте также можно будет увидеть в Музее Фаберже.

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