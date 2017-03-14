Джордж Буш-младший выпустил альбом с живописными картинами

Книга экс-президента США Джорджа Буша-младшего «Портреты мужества» с написанными политиком картинами стала бестселлером в Америке.

В объемный альбом вошли 66 написанных маслом портретов американских ветеранов, которые воевали во время военных кампаний в Ираке и Афганистане. По мнению критиков, на создание картин Буша вдохновили работы мастера психологического портрета Люсьена Фрейда, представителя поп-арта Уэйна Тибо и художника-реалиста Джейми Уайета.

Джордж Буш-мл. впервые взялся за масло и холст в 2009 году, покинув президентский пост. Поселившись с супругой в своем доме Далласе, он стал брать уроки живописи и поначалу держал новое хобби в секрете. Подписывает полотна бывший глава американского государства цифрой 43 — порядковым номером в ряду президентов США.