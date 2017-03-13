Британский журнал опубликовал кадры «непарадного» Петербурга

Издающийся в Лондоне Huck Magazine, специализирующийся на радикальном искусстве всевозможного рода, опубликовал большой материал со снимками известного петербургского фотографа Александра Петросяна. Принадлежащий к той же условной гиперреалистической фотошколе, что и Борис Смелов и Сергей Максимишин, Петросян уже почти десять лет является штатным фотографом ИД «КоммерсантЪ», в личном творчестве исследует всяческие маргиналии, сочетание комического и драматического, непарадные углы и подворотни города, славного своей помпезной аристократической роскошью.