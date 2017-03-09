В Эрмитаже зацвела сакура

  • Фото: vk.com/hermitage_museum

Нежно-розовые цветы распустились на ветках, которые преподнесли Эрмитажу японские друзья — объединение Ja Syonay Mirodori — в рамках выставки «Совершенство в деталях. Искусство Японии эпохи Мэйдзи». Об этом сообщает Блог Фиеста

Сакуру главному петербургскому музею  дарят второй год подряд. Цветами украсили залы музея. На этот раз не только в  Манеже Малого Эрмитажа, но и в других эрмитажных залах. 

Вскоре сакура, по восточной традиции являющаяся предвестием скорой весны, расцветет и на городских улицах: в «Саду дружбы» на Литейном, у Смольного, в Ботаническом саду Петра Великого, где в мае состоится праздник по случаю цветения магистрального символа Японии.

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