В Эрмитаже зацвела сакура

Нежно-розовые цветы распустились на ветках, которые преподнесли Эрмитажу японские друзья — объединение Ja Syonay Mirodori — в рамках выставки «Совершенство в деталях. Искусство Японии эпохи Мэйдзи». Об этом сообщает Блог Фиеста

Сакуру главному петербургскому музею дарят второй год подряд. Цветами украсили залы музея. На этот раз не только в Манеже Малого Эрмитажа, но и в других эрмитажных залах.

Вскоре сакура, по восточной традиции являющаяся предвестием скорой весны, расцветет и на городских улицах: в «Саду дружбы» на Литейном, у Смольного, в Ботаническом саду Петра Великого, где в мае состоится праздник по случаю цветения магистрального символа Японии.