В центре Петербурга повесили картину о том, как религия мешает науке

На Конюшенной площади, 1 анонимный уличный художник Hioshi повесил картину о том, как религия мешает науке.

Автор рассказал нам, что на панно изображены два человека за работой: астроном, изучающий вселенную, и священник, который брызгает святой водой на переднюю линзу. «Эта работа — размышление о месте религии в светском государстве», — пояснил Hioshi.

Добавим, что в середине января у станции метро «Парк Победа» Hioshi установил «Невидимую работу» — небольшую керамическую композицию: на белой стене разместились фигурки лодки, рыбака и спасателя.

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