Филармония распродает билеты за полцены

Петербургская Филармония в честь Дня всех влюбленных распродает билеты за со скидкой до 50 %.

Акция действует на 13 концертов Большого зала, среди которых: органно-вокальный вечер Ave Mariа, «Ромео и Джульетта», произведения Бетховена, «Времена года» Чайковского, концерт «Терем-квартета», джазовые хиты XX века и так далее.

Билеты за полцены можно будет купить в воскресенье, 12 февраля, в кассе Филармонии.