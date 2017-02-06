Анну Нетребко номинировали на International Opera Awards

Петербурженка Анна Нетребко номинирована на премию International Opera Awards 2017 — одну из самых престижных наград в области оперного искусства. Оперная дива поборется за победу в категории «Певица».

Также в число российских номинантов вошли режиссер Кирилл Серебренников, хор MusicAeterna Пермского академического театра оперы и балет имени П.И.Чайковского.

Лауреаты награды International Opera Awards будут объявлены 7 мая в Лондоне. Полный список номинантов можно найти здесь.

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