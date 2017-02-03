В Русском музее покажут две сотни работ Василия Верещагина — выставку посвятят 175-летию со дня рождения художника-баталиста.

В Корпусе Бенуа выставят полотна из Туркестанской и Балканской серий, пейзажные этюды, портреты, сюжетные композиции и графику из собрания Русского музея, Третьяковской галереи и других музеев.

Кроме того, экспозицию дополнят предметы из коллекции Российского этнографического музея, связанные с Василием Верещагиным.

Выставка продлится с 20 апреля по 24 июля.