В Русском музее покажут две сотни работ Василия Верещагина

В Русском музее покажут две сотни работ Василия Верещагина — выставку посвятят 175-летию со дня рождения художника-баталиста.

В Корпусе Бенуа выставят полотна из Туркестанской и Балканской серий, пейзажные этюды, портреты, сюжетные композиции и графику из собрания Русского музея, Третьяковской галереи и других музеев.

Кроме того, экспозицию дополнят предметы из коллекции Российского этнографического музея, связанные с Василием Верещагиным.

Выставка продлится с 20 апреля по 24 июля.

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