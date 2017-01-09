В «Манеже» представят уникальную выставку современных китайских военных художников. Куратор выступил Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургской Академии художеств, единый комиссар Российского павильона на Венецианской биеннале.

Посетители получат возможность познакомиться с реалиями Народной освободительной армии Китая в работах современных военных художников, увидеть сплав традиционных визуальных китайских традиций и техник и западных влияний.

Этот проект готовился пять лет. Китайская армия организация закрытая, однако куратору выставки, Семену Михайловскому, удалось осуществить отбор работ, руководствуясь собственными представлениями. Это первая масштабная выставка современных китайских военных художников в России. На выставке будет представлено более 100 работ.

Для посетителей выставка откроется с 21 января.

Фото: пресс-служба