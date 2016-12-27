Строительный забор Михайловского театра превратят в арт-объект
Строительный забор Михайловского театра экспериментальное объединение «Новое» превратит в арт-объект: его распишут аллегорическими картинами о театральном закулисье.
Росписью забора займется молодой художник Андрей Оленев. По его замыслу, главным героем фрески будет таинственный странник. Этот герой путешествует по маршруту, который стирает границы между привычным городом и наполненным магией театральным миром.
Некоторые фрагменты напомнят оконные проемы – через них можно будет заглянуть внутрь и подсмотреть какой-нибудь из театральных секретов. В композицию войдут и настоящие афишные стенды театра.
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Художник Андрей Оленев
«Нас много водили по местам, где обычно зритель не ступает. Захотелось вынести этот мир в переработанном виде на улицу, и показать людям, которые будут видеть сценическую часть, и окошки, куда они могут заглянуть и увидеть за сюжетной линией интересную техническую сторону...».
Композиция будет состоять из трех частей: они выходят на площадь Искусств, Инженерную улицу и набережную канала Грибоедова.
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