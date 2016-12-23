В России начнут штрафовать за осквернение искусства и срыв выставок

Депутаты Госдумы от «Единой России» выступили с предложением дополнить административный кодекс двумя новыми статьями, чтобы защитить произведения литературы и искусства от вандализма.

Чиновники намерены ввести штрафы за «публичное осквернение публично демонстрируемых произведений» и «воспрепятствование публичной демонстрации произведения».

Так, за осквернение искусства и срыв выставок предлагается наказывать нарушителей штрафами до 50 тысяч рублей или обязательными работами до 120 часов.

В пояснительной записке депутаты напоминают об инцидентах выставках в Москве: фотографии Джока Стерджеса «Без смущения» облили мочой, а экспозицию «Скульптуры, которых мы не видим» в Манеже разгромили активисты. В парламенте подчеркнули, что срыв выставок — это определенно противоправное действие, но из-за отсутствия подходящей статьи не получается привлечь нарушителей к ответственности.