Назад в будущее: выходит новая коллекция ароматов Paco Rabanne

В Pacollection — своего рода трибьют Пако Рабану и его первому парфюму Calandre, созданному ровно пятьдесят лет назад, — вошли шесть ароматов, представляющих разные грани человеческой личности: Genius Me, Erotic Me, Fabulous Me, Dangerous Me, Crazy Me и Strong Me. Ольфакторные эксперименты ставили виртуозы парфюмерного искусства Доминик Ропьон, Фабрис Пеллегрен и Алиенор Массене и молодые профи, на счету которых уже не один бестселлер, — Квентин Биш и Мари Саламань.