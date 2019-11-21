Креативный директор модного дома Жюльен Доссена продолжает двигаться в направлении ретрофутуризма. Рассказываем о шести новинках в его дебютной парфюмерной Pacollection.
Назад в будущее: выходит новая коллекция ароматов Paco Rabanne
Шесть лет назад, возглавив модный дом Paco Rabanne, Жюльен Доссена пообещал вернуть ему былое величие. И данное обещание сдержал: дизайнеру удалось почти невозможное — сохранить футуристичную эстетику бренда, которая прославила его в 1960-е, придав ей актуальное звучание. Ту же стратегию он выбрал и для своей дебютной парфюмерной коллекции.
В Pacollection — своего рода трибьют Пако Рабану и его первому парфюму Calandre, созданному ровно пятьдесят лет назад, — вошли шесть ароматов, представляющих разные грани человеческой личности: Genius Me, Erotic Me, Fabulous Me, Dangerous Me, Crazy Me и Strong Me. Ольфакторные эксперименты ставили виртуозы парфюмерного искусства Доминик Ропьон, Фабрис Пеллегрен и Алиенор Массене и молодые профи, на счету которых уже не один бестселлер, — Квентин Биш и Мари Саламань.
Отдельного упоминания заслуживает флакон — тоже в духе футуризма. Вместо привычного стекла — инновационная гибкая, легкая и небьющаяся упаковка, отсылающая не то к скульптурам Кунса, не то к «Серебряным облакам» Уорхола. Плюс изящный реверанс в сторону маэстро Рабана — который одним из первых предложил публике платья из пластмассы, бумаги и знаковые металлические кольчуги. Последние, кстати, Доссена не только вернул на подиумы, но и использовал в рекламной кампании Pacollection. А еще сам выбрал инфлюенсеров, которые представляют коллекцию: танцора Элтона Мэйсона, скейтера Эвана Мока, диджея и музыкального продюсера Bambounou, корейскую модель Хюнджи Шин, певицу Келелу и актрису Дри Хемингуэй.
Genius Me
Парфюмер — Доминик Ропьон
Все гениальное действительно просто: апельсиновая цедра, дополненная нотами розмарина, смягчающие глубокие ноты лесного мха и молекулы Cristalfizz, благодаря которым аромат напоминает запах свежевыстиранного белья. Сам парфюмер сравнил его с «едва уловимой улыбкой от только что посетившей вас блестящей идеи».
Erotic Me
Парфюмер — Квентин Биш
Аромат, призванный соблазнять, но не по привычному сценарию: никаких тебе кружев и розовых лепестков. Парфюмер признается, что создал эротическую игру: в центре композиции — ноты цветка османтуса с кожаными оттенками, дополненные сладким абрикосом и персиком; в качестве контрапункта — теплое молоко, которые сначала противостоит, а затем поддается и сливается с кожей. Вы тоже выходите из этой игры побежденным, окуренным благовониями, — но довольным.
Dangerous Me
Парфюмер — Мари Саламань
В основе композиции — серая амбра, то самое редкое вещество, которое образуется в пищеварительном тракте кита, затем попадает в океан и может сохраняться в волнах десятилетиями, впитывая в себя соль, взаимодействуя со светом и воздухом и таким образом приобретая свой уникальный мшисто-морской запах. Есть у нее и свойство фиксировать, раскрывать и обыгрывать другие парфюмерные ноты в композиции, в данном случае — сливочную ваниль, смолистый кедр и взрывной имбирь.
Fabulous Me
Парфюмер — Алиенор Массене
На эту композицию парфюмера Алиенор Массене вдохновил образ инопланетного леса, пылающего в огне. В верхушке пирамиды — звонкие ноты тыквы, дополненные терпким ревенем в середине и тягучими нотами сандалового дерева c коричными оттенками в базе. Все это присыпано щедрой щепоткой ванили — получилась согревающая осенне-зимняя гурманика.
Strong Me
Парфюмер — Фабрис Пеллегрен
На вопрос «В чем сила?» этот аромат отвечает по-буддийски — в спокойствии. Фабрис Пеллегрен построил свою гармоничную композицию вокруг даваны (этим растением, кстати, в Индии украшают алтари Шивы), точнее, ее масла. Хотя давана и разновидность полыни, горечи здесь нет: терпкость — да, но сладковатая. Аккорд ванили и серой амбры усиливает звучание черной сливы, сбрызнутой ромом. Парфюмер представлял «образ темного плода, который будто окунули в расплавленный металл и тем самым придали ему прочную оболочку» — таким Strong Me и получился.
Crazy Me
Парфюмер — Алиенор Массене
Алиенор Массене изучала не только парфюмерное мастерство, но и историю искусства — поэтому каждый аромат сопровождает не только ольфакторным, но и ярким визуальным образом. Crazy Me для нее «подобен звезде, которая вот-вот взорвется». Разберемся же в химическом составе этого астрономического объекта. В сердцевине его — мимоза, немного успокоенная металлическим аккордом васаби, а эссенция черной смородины и ноты сандалового дерева дополняют этот букет.
Подробное описание ингредиентов, информацию о том, как сохранить стойкость парфюма и как и куда его наносить, а также другие важные характеристики вы найдете в брошюре, которой Paco Rabanne заботливо сопроводили каждый флакон. Добавим только, что все ароматы унисекс и выйдут в концентрации eau de parfume.
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