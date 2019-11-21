Назад в будущее: выходит новая коллекция ароматов Paco Rabanne

Отдельного упоминания заслуживает флакон — тоже в духе футуризма. Вместо привычного стекла — инновационная гибкая, легкая и небьющаяся упаковка, отсылающая не то к скульптурам Кунса, не то к «Серебряным облакам» Уорхола. Плюс изящный реверанс в сторону маэстро Рабана — который одним из первых предложил публике платья из пластмассы, бумаги и знаковые металлические кольчуги. Последние, кстати, Доссена не только вернул на подиумы, но и использовал в рекламной кампании Pacollection. А еще сам выбрал инфлюенсеров, которые представляют коллекцию: танцора Элтона Мэйсона, скейтера Эвана Мока, диджея и музыкального продюсера Bambounou, корейскую модель Хюнджи Шин, певицу Келелу и актрису Дри Хемингуэй.