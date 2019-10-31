Диджея Нину Кравиц обвинили в культурной апроприации из-за фотографии с афрокосами

Российский диджей и продюсер Нина Кравиц, сделавшая себе афрокосы для выступления в одном из клубов, столкнулась с обвинениями в культурной апроприации. Публикацию ее образа в Twitter и Instagram заполнили англоязычные комментарии, объясняющие, что «белые люди не могут носить корнроу (афрокосы — Прим. ред.)» и что «белые девушки с такой прической на сцене смотрятся неуважительно». «С Ниной Кравиц много проблем, но никто пока не хочет говорить об этом. Сперва трек под названием "Ghetto Kraviz", теперь афрокосы. Кравиц пора отменить», — заявил один из пользователей.