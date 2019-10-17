Новые медно-коричневые оттенки «Тоффи», «Красное дерево» и «Карамельный десерт», представленные в линейке краски для волос Koleston Perfect Me+, примерила на себя телеведущая Дильбар Файзиева.
Бренд Wella Professionals представил три новых оттенка Pure Auburn
Краска для волос Koleston Perfect Me+ защищает волосы от повреждений. А также гарантирует чистый цвет с применением технологии Мe+, которая уменьшает риск возникновения аллергии на краску для волос. Суть этой технологии состоит в отказе от молекул-сверхсенсибилизаторов PPD/PTD ради того, чтобы уменьшить риск развития аллергии на краску для волос до 60 раз.
Топ-стилист Wella Professionals, основательница салона UpDo by Diana Simonian Диана Симонян провела окрашивание известной телеведущей Дильбар Файзиевой с помощью оттенков Pure Auburn: «Она предпочла выделить некоторые пряди. На корнях мы использовали оттенки «Тоффи» и «Красное дерево», а на концах – «Красное дерево» и «Карамельный десерт». Это гармоничное решение дало эффект многогранности». Дильбар заметила, что за счет светлых акцентов распущенные темные локоны выигрышно смотрятся в кадре – появляются красивые переливы, а если делать косичку, пряди разных тонов эффектно переплетаются друг с другом.
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