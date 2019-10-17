Бренд Wella Professionals представил три новых оттенка Pure Auburn

Краска для волос Koleston Perfect Me+ защищает волосы от повреждений. А также гарантирует чистый цвет с применением технологии Мe+, которая уменьшает риск возникновения аллергии на краску для волос. Суть этой технологии состоит в отказе от молекул-сверхсенсибилизаторов PPD/PTD ради того, чтобы уменьшить риск развития аллергии на краску для волос до 60 раз.