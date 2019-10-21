Giorgio Armani продолжает изучать все грани страсти. Благодаря его исследованиям получились две новые лимитированные серии, посвященные этому чувству: SÌ PASSIONE RED MAESTRO, яркая интерпретация аромата SÌ PASSIONE во флаконе с новым дизайном, и LIP MAESTRO PASSIONE, чувственно-красный оттенок 408 в новой эксклюзивной упаковке.
Giorgio Armani представляет новый аромат и жидкую помаду. Выпуск ограничен!
Красный цвет — неотъемлемый символ легендарного аромата SÌ PASSIONE и жидкой губной помады LIP MAESTRO — отражает преклонение Джорджо Армани перед бескомпромиссной женственностью. «Красный как символ жизненной силы, как воплощение страсти», — говорит он.
Цветочная страсть
SÌ PASSIONE RED MAESTRO — роскошный, цветочный аромат для элегантных и уверенных в себе женщин. Парфюмер Жюли Массе, которая создала эту композицию, сохранила знаменитую ноту черной смородины, дополнила ее эссенцией розового перца и оттенила теплым аккордом жасмина. Сердце аромата — ваниль и белый мускус. Они перекликаются с культовым SÌ PASSIONE.
Обновили и упаковку. Легендарный флакон Sì — с золотой надписью, четко очерченный и одновременно простой — это ода женской силе. Выполненный в насыщенном красном цвете глянцевый флакон SÌ PASSIONE RED MAESTRO украшен красной атласной лентой, отсылающей к миру высокой моды, — именно она стала источником вдохновения при его создании.
Сияющий акцент
LIP MAESTRO PASSIONE — новая эксклюзивная версия LIP MAESTRO. Эта легендарная жидкая губная помада известна своим насыщенным цветом и бархатистой матовой текстурой. Ограниченная серия представлена ярко-красным оттенком 408 в специальной, эксклюзивной упаковке: футляр украшает золотистая надпись Passione, а колпачок — золотистая монограмма Giorgio Armani.
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