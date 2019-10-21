SÌ PASSIONE RED MAESTRO — роскошный, цветочный аромат для элегантных и уверенных в себе женщин. Парфюмер Жюли Массе, которая создала эту композицию, сохранила знаменитую ноту черной смородины, дополнила ее эссенцией розового перца и оттенила теплым аккордом жасмина. Сердце аромата — ваниль и белый мускус. Они перекликаются с культовым SÌ PASSIONE.

Обновили и упаковку. Легендарный флакон Sì — с золотой надписью, четко очерченный и одновременно простой — это ода женской силе. Выполненный в насыщенном красном цвете глянцевый флакон SÌ PASSIONE RED MAESTRO украшен красной атласной лентой, отсылающей к миру высокой моды, — именно она стала источником вдохновения при его создании.

Сияющий акцент