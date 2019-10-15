Глава Clarins в России Эдгар Шабанов рассказал «Собака.ru» о том, что такое бьюти-интеллигентность, почему мужчинам нужно больше, чем один крем, и актуально ли деление косметики по гендерным признакам.
Правильная мужская косметика — это как? Рассказывает глава Clarins в России Эдгар Шабанов
Начнем с капли сексистских стереотипов: разве у мужчин не одно средство для всего — крем для бритья, он же после, он
же увлажняющий, он же заживляющий?
Было бы неплохо изобрести такой! В линейке Clarins Men есть многофункциональные продукты, но меньшего радиуса воздействия. Например, очищающее и отшелушивающее средство Nettoyant Exfoliant отлично сужает поры, разглаживает кожу, предотвращает врастание волосков, освежает. Или тонизирующий шампунь-гель Shampooing Douche — идеальная баночка для спортзала.
Вы тестируете все новинки Clarins по долгу службы?
Эта миссия входит в обязанности разработчиков продуктов и маркетологов. А с моей стороны тестирование — акт доброй воли и, пожалуй, хобби! Во-первых, распробовав текстуру средства, воздействие на кожу, потом представляешь его убедительнее и легче. Я бы назвал это бьюти-интеллигентностью — близко знать продукт, о котором говоришь. Во-вторых, люблю косметику саму по себе. Я начал активно пользоваться уходовыми средствами где-то после тридцати. Вернулся тогда из Америки, где учился по обмену и работал c 1991 года, и осознал, что мне теперь совсем не все равно, как я выгляжу. Но тогда у меня, и правда, был один крем на все случаи жизни. А теперь, благодаря работе в индустрии, подход к ритуалам красоты стал более вдумчивым.
Что прижилось в вашей ванной комнате после всех тестов?
Сыворотка для мужской кожи Hydra-Sculpt и вся противоотечная линейка Lift-Affine Visage незаменимы после вечеринок! Пару раз в неделю накладываю маски или отшелушивающий гель Pure Scrub для лица. Вообще, стараюсь чередовать средства, чтобы кожа не привыкала. На отдых беру UV Screen SPF 50 — этот санскрин дает меньше блеска, чем тот, что в нашей женской линейке. Правда, грешен: тоником пользуюсь гораздо реже, чем следовало бы.
Разделение косметики на мужскую и женскую все еще актуально?
Наша кожа однозначно имеет свою специфику: она намного плотнее и выносливее женской из-за регулярного бритья. Но по большому счету, все продукты Clarins подойдут обоим полам. Любая косметика с легкой текстурой, в первую очередь сыворотки, отлично ляжет на мужскую кожу. Я рекомендую пользоваться масками, тониками, очищающей пенкой, увлажняющими кремами или гелями. Эти продукты из женской линейки парни могут брать безо всяких рефлексий.
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Премиальный бренд My Blend
Какие есть тренды в мужском уходе?
Первый, международный — понимание, что ухаживать за собой — нормально, полезно и чаще всего приятно. Особенно заметно потепление мужского взгляда на косметику по спа-салонам. Подкреплю мнение фактом: подавляющая часть гостей ClarinsSpa в бизнес-залах терминалов D и B в Шереметьево мужчины! Убрать в командировочной гонке темные круги и отеки под глазами — хорошая идея. Миллениалы и центениалы заботятся о здоровье и внешнем виде больше других поколений, и это здорово.
Вторым трендом я бы назвал усиление позиций гибридных продуктов типа BB-кремов. И не из-за того, что люди вдруг стали экономить место на полке. А потому, что возросла наша общая экоответственность. Выбрасывать лишнюю упаковку никому не хочется. Со стороны производителя могу сказать, что флаконы новых тонизирующих средств ухода ClarinsMen теперь выпускаются в соответствии с принципами сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа: уменьшилось количество компонентов упаковки, отменены все вкладыши. Метафорически говоря, мы переходим с бензиновых двигателей на электрокары.
Третий тренд — кастомизация. Продукты и средства, которые можно подстроить под нужды конкретного человека, собирает наш премиальный бренд My Blend. Клиент путем диагностики выбирает максимально подходящие ему косметические формулы и дополняет их коктейлем активных ингредиентов в зависимости от своих потребностей и образа жизни.
Как вы относитесь к запускам отдельных мейкап-коллекций для мужчин? Что-то из них стоит внимания или это маркетинговая пыль?
Отношусь положительно. Не нужно забывать, что в древних цивилизациях и в Средние века мужчины время от времени активно использовали макияжные средства — и мир постоянно движется по этой амплитуде. Но думаю, что пока рано говорить о создании коммерчески успешной мейкап-линейки исключительно для мужчин. С нашими общими задачами справляются универсальные средства. Замазать прыщик BB-кремом, нанести гигиеническую помаду, когда губы трескаются от холода и ветра, да даже сделать брови выразительнее с помощью карандаша — не вижу тут ничего зазорного. Наоборот, ухоженность без перебора — это правило хорошего тона. Инвестировать время и деньги в уход за собой — более чем естественно. Но хочу подчеркнуть, что голосую за комплексный подход к внешности: спорт, сбалансированное питание, витамины. А косметика в этой цепочке призвана только подчеркнуть пышущую здоровьем и сияющую изнутри кожу. Так и никак иначе!
Текст: Алла Шарандина
Фото: Николай Зверков, архивы пресс-служб
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