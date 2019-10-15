Правильная мужская косметика — это как? Рассказывает глава Clarins в России Эдгар Шабанов

Начнем с капли сексистских стереотипов: разве у мужчин не одно средство для всего — крем для бритья, он же после, он

же увлажняющий, он же заживляющий?

Было бы неплохо изобрести такой! В линейке Clarins Men есть многофункциональные продукты, но меньшего радиуса воздействия. Например, очищающее и отшелушивающее средство Nettoyant Exfoliant отлично сужает поры, разглаживает кожу, предотвращает врастание волосков, освежает. Или тонизирующий шампунь-гель Shampooing Douche — идеальная баночка для спортзала.

Вы тестируете все новинки Clarins по долгу службы?

Эта миссия входит в обязанности разработчиков продуктов и маркетологов. А с моей стороны тестирование — акт доброй воли и, пожалуй, хобби! Во-первых, распробовав текстуру средства, воздействие на кожу, потом представляешь его убедительнее и легче. Я бы назвал это бьюти-интеллигентностью — близко знать продукт, о котором говоришь. Во-вторых, люблю косметику саму по себе. Я начал активно пользоваться уходовыми средствами где-то после тридцати. Вернулся тогда из Америки, где учился по обмену и работал c 1991 года, и осознал, что мне теперь совсем не все равно, как я выгляжу. Но тогда у меня, и правда, был один крем на все случаи жизни. А теперь, благодаря работе в индустрии, подход к ритуалам красоты стал более вдумчивым.