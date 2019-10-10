Милениалам на заметку — бренд Emanuel Ungaro попытался воплотить бесконечное устремление этого поколения к самовыражению через свои новые ароматы.
Состоялся мировой запуск новых ароматов модного дома Emanuel Ungaro — For Him и For Her
Флаконы выполнены в виде баллончиков с краской. Над дизайном работал известный парижский художник Chanoir, который прославился благодаря своему легко узнаваемому персонажу коту Cha.
Любой, кто берет в руки такой флакон, может создать на себе «картину» свежих ароматов — цветочно-фруктового для нее и восточно-амбрового для него.
For Her (аромат для нее)
В верхних нотах раскрывается горький зеленый миндаль, мягкая слива и выразительная груша. Затем вступает букет белых цветов, в нем тубероза сливается с жасмином и ароматом цветка апельсина. Основанные на дуэте пачули и сандала базовые ноты дополняются теплым и уютным шлейфом мускуса и ванили.
For Him (аромат для него)
В верхних нотах грепфрут и бергамот дополняют острый коктейль с мускатным орехом. Сердце аромата состоит из корицы с весенним ирисом. Сильный характер проявляется древесными нотами кедра и чувственными штрихами бобов тонка.
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