Флаконы выполнены в виде баллончиков с краской. Над дизайном работал известный парижский художник Chanoir, который прославился благодаря своему легко узнаваемому персонажу коту Cha.

Любой, кто берет в руки такой флакон, может создать на себе «картину» свежих ароматов — цветочно-фруктового для нее и восточно-амбрового для него.