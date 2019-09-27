6 сывороток от Anne Semonin, которые помогут преобразить кожу

Вот уже 35 лет французский бренд Anne Semonin выпускает инновационные средства по уходу за кожей. В их составе — эфирные масла, олигоэлементы, растительные и морские экстракты. Применение такого уникального коктейля активных элементов дает видимые результаты. В нашей подборке — шесть сывороток Anne Semonin, каждая из которых достойна оказаться на вашей полочке в ванной.

Антиэйдж Для создания антивозрастного ухода эксперты Anne Semonin применяют только последние достижения в этой области. Так получаются не просто антиэйдж-средства, а антиэйдж-средства, которые действительно работают. Конечно, немаловажен и состав — здесь он уникален и тщательно подобран. Например, в антивозрастную сыворотку для кожи вокруг глаз и губ добавляют красные водоросли, азелаиновую и гиалуроновую кислоты, морскую воду, тыкву, аминокислоту лизин и другие ингредиенты. Их совместная работа направлена на то, чтобы разгладить морщины, устранить темные круги под глазами, сделать кожу упругой и подтянутой. Другая антивозрастная сыворотка из этой линии призвана восстановить кожу лица, в области шеи и декольте. Состав немного отличается: тут уже появляется натуральная смола мирры (обладает мощным регенерирующим действием и предотвращает преждевременное старение кожи), экстракт заразихи (защищает от воспалений) и масло энотеры (стимулирует выработку коллагена и эластина). Такая насыщенная формула действует на клеточном уровне и способна проникнуть в глубокие слои эпидермиса. Прощайте, мимические и возрастные морщины!

Увлажнение Сезон сухого воздуха в помещениях и шелушений наступил. А значит, нужно позаботиться об увлажнении кожи. В этом помогут две сыворотки: Tissue и Oligoanne. Первая — Tissue — обладает легкой текстурой, но при этом прекрасно увлажняет и повышает упругость кожи. Среди ингредиентов на передний план выходят морская и розовая вода, коллаген и листья гинкго билоба. Последний считается уникальным растением в своем роде — оно способствует циркуляции крови и насыщению кислородом, сокращает поры и матирует кожу. В общем, мы уже его фанаты! Oligoanne просто создана для сезона ветров и холодов: эта сыворотка — маст-хэв для обезвоженной и сухой кожи. Но даже то, что она хорошо увлажняет, не главное ее преимущество. Oligoanne — это антиоксидантное средство, которое очищает, выравнивает тон лица, а еще делает кожу мягкой, сияющей и способствует ее реминерализации. Это заслуга, конечно же, натуральных компонентов: в первую очередь водорослей хлореллы и морской воды с олигоэлементами.