Celine запускают линию высокой парфюмерии от креативного директора бренда Эди Слимана
В официальном инстаграм-аккаунте Celine появился тизер к запуску новой линейки ароматов La Collection Celine Haute Parfumerie. Автором парфюма выступил Эди Слиман, ставший креативным директором бренда в феврале прошлого года. На черно-белом видео можно увидеть скульптурные флаконы сюрреалистичной формы, в которых будут продаваться новые духи. Остальные детали, как и дата релиза коллекции, пока неизвестны. В Celine не разрабатывались ароматы около восьми лет — с 2011 года.
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LA COLLECTION CELINE HAUTE PARFUMERIE CELINE HAUTE PARFUMERIE COLLECTION DEBUT ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 15 ANS APRES AVOIR CRÉÉ LA COLLECTION DE PARFUMS MAISON CHRISTIAN DIOR, HEDI SLIMANE PRÉSENTE SA COLLECTION DE HAUTE PARFUMERIE POUR LA MAISON CELINE. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 15 YEARS AFTER THE CREATION OF MAISON CHRISTIAN DIOR PERFUME COLLECTION, HEDI SLIMANE PRESENTS HIS HAUTE PARFUMERIE COLLECTION FOR MAISON CELINE. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #CELINEBYHEDISLIMANE #CELINEHAUTEPARFUMERIE
Напомним, ранее Слиман уже выпускал парфюмерию — в 2004 году он занимал должность креативного директора мужской линии Dior и разработал первую коллекцию парфюма в истории Dior Homme. Только спустя 15 лет дизайнер вернулся к производству ароматов — теперь для Celine.
Текст: Диана Алиева
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