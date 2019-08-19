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Celine запускают линию высокой парфюмерии от креативного директора бренда Эди Слимана

В официальном инстаграм-аккаунте Celine появился тизер к запуску новой линейки ароматов La Collection Celine Haute Parfumerie. Автором парфюма выступил Эди Слиман, ставший креативным директором бренда в феврале прошлого года. На черно-белом видео можно увидеть скульптурные флаконы сюрреалистичной формы, в которых будут продаваться новые духи. Остальные детали, как и дата релиза коллекции, пока неизвестны. В Celine не разрабатывались ароматы около восьми лет — с 2011 года.

Напомним, ранее Слиман уже выпускал парфюмерию — в 2004 году он занимал должность креативного директора мужской линии Dior и разработал первую коллекцию парфюма в истории Dior Homme. Только спустя 15 лет дизайнер вернулся к производству ароматов — теперь для Celine.

Текст: Диана Алиева

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