Celine запускают линию высокой парфюмерии от креативного директора бренда Эди Слимана

В официальном инстаграм-аккаунте Celine появился тизер к запуску новой линейки ароматов La Collection Celine Haute Parfumerie. Автором парфюма выступил Эди Слиман, ставший креативным директором бренда в феврале прошлого года. На черно-белом видео можно увидеть скульптурные флаконы сюрреалистичной формы, в которых будут продаваться новые духи. Остальные детали, как и дата релиза коллекции, пока неизвестны. В Celine не разрабатывались ароматы около восьми лет — с 2011 года.